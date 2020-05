Lignano pornta a partire: il via ufficiale il 30 maggio

LIGNANO SABBIADORO – Pronti a ripartire con la nuova stagione balneare che a Lignano Pineta inizia sabato 30 maggio. Quella ormai alle porte sarà per tutti, turisti e operatori, un’estate diversa, ma quel che è certo è che sull’arenile di Lignano sarà all’insegna della sicurezza.

Un primo assaggio di stagione lo si coglie passeggiando per le vie di Pineta e in particolare nella zona del “Treno” dove diversi locali trendy sono già operativi: Tenda Bar e l’enoteca Perbacco, ma anche la gelateria Mu e il ristorante La Granseola e in spiaggia, Mo.vi.l., Aurora Beach, La Pagoda e i bar degli stabilimenti balneari 2 (bandiera tedesca) e 3 (bandiera inglese) il cui ristorante per questa stagione estiva sarà operativo anche a pranzo. E ancora i servizi offerti da Kinesis Beauty e i Tatoo di Alex De Pase.

La spiaggia di Pineta è quindi pronta con una nuova veste, rispondente alle misure di sicurezza previste per gli stabilimenti balneari, tutti perimetrati e dotati di doppi corridoi di passaggio dall’ingresso alla battigia e viceversa. Al suo arrivo in spiaggia al turista sarà consegnato un braccialetto colorato, identificativo e troverà a sua disposizione (posizionati all’ingresso dello stabilimento), dispenser con gel igienizzante. In spiaggia gli ombrelloni saranno più distanti fra le file e collocati non in riga, ma sfalsati, in modo da poter fruire meglio dello spazio. «Da parte di tutti noi operatori è stata data e sarà così per tutta l’estate, molta attenzione alla sanificazione – spiega Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta – programmando l’igienizzazione di ombrelloni, lettini e sdraio e una costante pulizia dei servizi igienici, delle docce e delle cabine».

Sicurezza, ma anche attenzione rivolta al turista, che oltre a poter disporre di un servizio di prenotazione online più dettagliato, da sotto l’ombrellone, senza doversi muovere, con app e Qr code potrà ordinare e poi andare a prendere al bar appena pronti il panino e la bibita preferiti. Durante i mesi di preparazione la società Lignano Pineta ha pensato anche ad alcuni allestimenti migliorativi del servizio, come l’area Royal Vip realizzata ai bagni 2 con bandiera tedesca e 3 con bandiera inglese, mentre la passeggiata sopraelevata, fra il ponte Renzo e il bagno 6 con bandiera francese, ha nuovi parapetti e nuova illuminazione. «Abbiamo voluto affrontare ogni possibile intervento per prepararci ad accogliere i nostri turisti con una spiaggia quanto mai curata e migliorata – aggiunge Giorgio Ardito – andando a ritoccare anche l’aspetto estetico, quindi nuovi serramenti dell’edicola-bazar tra il bagno 1 con bandiera olandese e il 2 con bandiera tedesca, pavimento, toilette e parapetti rinnovati per il bar La Pagoda sul Pontile a Mare». Anche per il lungomare Kechler non sono mancati gli interventi di manutenzione con l’asfaltatura di alcuni tratti, con passaggi pedonali rialzati e lo spostamento della pista ciclabile sulla sede stradale. E lo staff degli stabilimenti potrà utilizzare un nuovo Piaggio Porter personalizzato per gli spostamenti