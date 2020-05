Tradimento coniugale: come raccogliere le prove necessarie con un investigatore privato

Il sospetto che la persona che si era scelta per il “e vissero per sempre felici e contenti” ci tradisca assilla un numero crescente di individui che, tuttavia, non trovano il coraggio di accertare il tradimento coniugale. Sensazioni che lasciano spazio a suggestioni e preoccupazioni (soprattutto quando la coppia ha dei figli) possono essere spazzate via o confermate dall’intervento di un investigatore privato a Milano: rivolgendosi a queste figure professionali è possibile fare affidamento su professionisti che potranno raccogliere le informazioni di cui si ha bisogno.

Tradimento coniugale e divorzio

Spesso si vive con il sospetto che il proprio partner ci tradisca, ma il timore di scoprire la verità porta ad ignorare alcuni chiari segnali di tradimento o, al contrario, di immaginare situazioni che non hanno un riscontro concreto. Questi dubbi possono essere risolti attraverso l’aiuto discreto di un professionista al quale affidare il compito di raccogliere prove ed informazioni che, eventualmente, possono essere utili in una causa di divorzio.

Il tradimento coniugale viola l’art. 143 del Codice Civile in tema di “diritti e doveri reciproci dei coniugi” e per questo costituisce un illecito civile.

In questi casi è molto importante ricorrere ad un agente privato che sia in grado di smascherare la persona adultera, soprattutto se si ha il sospetto che quest’ultima voglia sottrarre beni o liquidità al partner. Secondo il nostro Ordinamento, il soggetto che commette tradimento è responsabile della rottura del matrimonio e soggetta all’assegno di mantenimento, all’assegnazione della casa matrimoniale e in casi molto gravi anche all’affidamento di minori.

Uno dei motivi principali per cui un’agenzia investigativa può essere determinante in caso di separazione o divorzio è la possibilità di poter ottenere maggiore soddisfazione economica attraverso prove del tradimento del proprio compagno. Infatti, nel caso in cui i dubbi si rivelassero fondati sarà possibile richiedere un eventuale addebito in capo al coniuge infedele e beneficiare di condizioni economiche migliori in seguito alla separazione.

Come un’agenzia investigativa ti può aiutare

Le informazioni e i dati raccolti per provare l’infedeltà coniugale sono cruciali in sede giudiziaria e stragiudiziaria; tuttavia svolgere attività di investigazione in proprio – come ad esempio pedinare il partner – viola il diritto alla riservatezza e rischia di invertire la situazione a proprio svantaggio.

Un agente privato, grazie ad esperienza professionale e competenze, è in grado di documentare il tradimento coniugale attraverso foto e video senza violare il diritto alla privacy del partner. Per avvalersi di tutte le prove necessarie a sostenere la parte lesa, il detective privato potrà effettuare pedinamenti, scattare foto e girare filmati, registrare conservazioni e avvalersi di localizzazione Gps per monitorare gli spostamenti.

Queste azioni devono essere svolte con professionalità, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e con il consenso del titolare del posto, in quanto il pericolo di sfociare in una condotta illecita per l’ordinamento è molto alto.

Le investigazioni sull’infedeltà coniugale sono finalizzate a documentare la violazione dell’art. 143 del Codice Civile in relazione all’obbligo di fedeltà, accertare l’infedeltà della persona coinvolta nel tradimento ed eventualmente citarla come testimone in giudizio, fornire prove dell’infedeltà coniugale e produrre relazioni da utilizzare in tribunale.

La Nuova Investigativa è un’agenzia investigativa a Udine, Mestre e Trieste specializzata sull’infedeltà coniugale che si distingue per la propria dedizione, professionalità e riservatezza alle richieste di investigazioni, indagini ed accertamenti.

L’agenzia investigativa vanta più di 25 anni di esperienza sul campo e si affianca a privati ed aziende per fornire informazioni e prove fondamentali nel pieno rispetto della normativa vigente. Oltre alla capacità di svolgere ogni incarico con estrema professionalità, la Nuova Investigazione è in grado di comprendere a pieno le esigenze del cliente prestando attenzione al budget e all’ottimizzazione delle spese.