Grave incidente sulla Napoleonica: muore un 43enne

CASTIONS DI STRADA – Un uomo di 43 anni è morto lungo la regionale 252 Napoleonica mentre si trovava a bordo della sua auto. Il mezzo è finito contro un camion.

Sul posto sono intervenuti il 118 (con due ambulanze e l’elicottero), i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La strada è stata chiusa al traffico.

Per l’automobilista, che in seguito allo scontro è stato sbalzato fiori dall’abitacolo, non c’è stato nulla da fare.