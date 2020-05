Al Terminal Nord 10 mila mascherine per lo shopping in sicurezza

UDINE – Riaprono le attività commerciali del Terminal Nord e il Parco punta a offrire lo shopping in sicurezza. Le mascherine sono ormai diventate un dispositivo indispensabile per uscire da casa, così il Parco ha deciso di regalarle ai suoi visitatori. Sono ben 10.000 i pezzi pronti per essere distribuiti, di cui 9.000 per i visitatori del Parco commerciale e un migliaio per i lavoratori dei punti vendita. Si tratta di mascherine lavabili che, quindi, si possono utilizzare più volte.

Per ricevere la mascherina sarà sufficiente entrare sul sito del Terminal Nord nella sezione riservata all’iniziativa, registrarsi e prenotare il dispositivo per poi ritirarlo gratuitamente di persona al Parco. La distribuzione è organizzata in un corner dedicato e in completa sicurezza; la consegna delle mascherine verrà effettuata in due fasce orarie, al mattino e al pomeriggio, dal 18 al 24 maggio, nell’area Piazza/Galleria.

Nel frattempo, per riaprire in tutta tranquillità, il Parco commerciale si è dotato di termometri per la rilevazione della temperatura, garantendo i più alti standard di sicurezza e adottando tutte le misure necessarie, nel rispetto delle disposizioni di legge ma soprattutto per garantire la serenità di lavoratori e clienti.

Infine, il Terminal Nord non dimentica chi oggi non ha la possibilità di fare acquisti e prosegue nel suo impegno con la “Spesa sospesa” e la possibilità di acquistare una gift card in collaborazione con la Caritas di Udine. Per informazioni consultare il sito web del Parco Commerciale: www.parcoterminalnord.it.