Scontro tra due auto e una moto: muore centauro di 41 anni

BAGNARIA ARSA – Un motociclista di 41 anni, Rocco Caruso, è morto sabato sera mentre si trovava in sella alla sua motocicletta. L’uomo, militare dell’Esercito in servizio a Palmanova, con la sua Ducati si è scontrato con due auto (una Volvo e una Fiesta) condotte da due donne in via Vittorio Veneto, lungo la provinciale 65, a Sevegliano. Purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare e nemmeno l’intervento dei sanitari del 118 (sul posto con un’ambulanza e con l’elicottero) ha contribuito a salvargli la vita.

Nel sinistro è rimasta ferita anche una delle due donne, illesa l’altra. Entrambe sono state portate in ospedale per accertamenti. Per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale che insieme alla Polizia locale si è occupata di deviare il traffico. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Caruso, originario della Calabria, abitava a Castions di Strada.