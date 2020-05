Baristi e ristoratori di nuovo in piazza: “Così è dura riaprire”

UDINE – Sono rimasti in silenzio, con la mascherina sulla bocca, tenendo tra le mani cartelli con le loro richieste. Baristi e ristoratori di Udine (una quindicina in tutto) sabato sera ha dato vita a un flash mob in piazza San Giacomo, mettendo in evidenza come riaprire l’attività lunedì 18 maggio non sia poi così semplice.

Linee guida arrivate in ritardo, accumulo di debiti nei mesi del lockdown, niente cassa integrazione per i dipendenti rimasti a casa, niente contributi a fondo perduto per ripartire. E così molte attività di Udine non riaprirà i battenti lunedì, ma aspettare qualche settimana. Qualcuno, purtroppo, non ricomincerà più.