Cciaa Pn-Ud, pronti da giugno i fondi per gli arredi di via Mercatovecchio

UDINE – Con una prossima variazione di bilancio, a giugno, la Camera di Commercio avrà da subito a disposizione le somme, 350 mila euro, per sostenere il Comune nel progetto di arredo urbano di via Mercatovecchio. Nel frattempo, proseguirà il dialogo avviato proprio con l’amministrazione comunale per arrivare alla definizione – tuttora in corso – dell’accordo di programma e di tutti i percorsi formali per realizzare compiutamente la collaborazione e destinare i fondi.

Il presidente camerale Giovanni Da Pozzo spiega che ci sono già nel bilancio dell’ente camerale i 200 mila euro di fondi regionali che compartecipano alla somma totale «e fra un mese, con la variazione – precisa -, potremo rimettere in pista anche gli altri 150 mila euro, somma che, a marzo, abbiamo invece voluto temporaneamente utilizzare per il cosiddetto Bando Covid. In questa emergenza, abbiamo infatti pensato di dare priorità al sostegno alle nostre piccole e medie imprese tanto colpite dal lockdown. Per il Bando Covid, il nostro ente ha perciò cercato di reperire tutte le risorse che potevano essere subito disponibili, arrivando a mettere insieme un totale di 400 mila euro per le imprese di entrambi i territori di Udine e Pordenone». L’intervento economico previsto dal Bando Covid, lo si ricorda, viene garantito tramite l’abbattimento delle commissioni di garanzia rilasciate da Confidi o fondi pubblici di garanzia che le aziende richiedano per ottenere un credito straordinario necessario ad affrontare l’emergenza. L’agevolazione concedibile per ciascuna impresa consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale nella percentuale del 100%, delle spese sostenute. Il contributo massimo è pari a mille euro per richiedente. Le domande saranno presentabili fino al 31 luglio prossimo.

«Non abbiamo voluto bloccare il finanziamento degli arredi di Via Mercatovecchio, abbiamo solo temporaneamente spostato alcune poste in bilancio per supportare tutte le imprese in questa imprevedibile emergenza – ha concluso il presidente Da Pozzo –. Di certo manterremo il nostro impegno prestissimo, appena anche il Comune definirà le procedure e gli atti da compiere per formalizzare l’intervento e noi andremo a variare il bilancio».