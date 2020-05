Si sente male: recuperato un giovane a Cima Ombladet

FORNI AVOLTRI – La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuta su chiamata della Sores nel primo pomeriggio per soccorrere un ventisettenne di Ovaro che ha accusato un malore poco sotto la cima del monte Ombladet (metri 2.255), nelle Alpi Carniche, sopra l’abitato di Collina. Il giovane era in compagnia di un coetaneo che ha chiamato il Nue112 verso le 14 riferendo che l’amico aveva forti dolori nella zona del costato.

Sul posto è stato inviato l’elisoccorso con l’equipe di medico e tecnico del Soccorso Alpino che sono stati calati con una verricellata sul posto, a quota 1.900 metri, a circa duecentocinquanta metri dalla vetta. Il ragazzo ha riferito di essersi sentito male dopo aver fatto sosta per uno spuntino alla malga monte dei Buoi (1.723 metri) e non riusciva più a camminare per i dolori. Una volta stabilizzato si è temuto di non riuscire a recuperarlo nuovamente a bordo, a causa di presenza di nubi e raffiche di vento in quota, si è pertanto allertata la squadra di terra – tre tecnici del Soccorso Alpino e due tecnici della Guardia di Finanza – che si è incamminata raggiungendo in mezz’ora il punto in cui si trovavano l’equipe e i due giovani. In un momentaneo rasserenamento l’operazione di recupero con verricello è stata poi effettuata, consegnando il giovane all’ambulanza al campo base di Forni Avoltri, che lo ha portato in ospedale per le valutazioni: le sue condizioni non appaiono gravi.

Il suo compagno di escursione è stato invece accompagnato a valle dai soccorritori lungo il sentiero con segnavia 169, impiegato per la salita. Tutti i soccorritori indossavano i presidi sanitari – guanti e mascherine – del caso.