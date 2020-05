Calo delle temperature: sono arrivati gli ‘Uomini di ghiaccio’

FVG – Puntuali come un orologio, anche in questa Primavera 2020 sono arrivati gli ‘Uomini di ghiaccio’ o ‘Santi di ghiaccio’, che da secoli, scandiscono i ritmi climatici nelle regioni alpine. La tradizione vuole che cadano tra l’12 e il 14 maggio, nelle giornate dedicate a San Pancrazio, San Servazio e San Bonifacio di Tarso. C’è anche chi li estende al 15 maggio, Santa Sofia di Roma, chiamata in tedesco ‘die kalte Sophie’, ovvero ‘la fredda Sofia’.

TEMPERATURE IN CALO – La prima conseguenza degli ‘Uomini di ghiaccio’ (‘Eismänner’ nella cultura germanica) è un brusco abbassamento delle temperature. Proprio ciò che è accaduto negli ultimi due giorni, con una perturbazione che sta facendo sentire i propri effetti su tutta la regione, dalla pianura ai monti. Una situazione meteorologica caratterizzata da temperature e pioggia che proseguirà anche nei prossimi giorni.

PASSATI GLI ‘UOMINI’ ECCO LA BELLA STAGIONE – La buona notizia è che, passati gli ‘Uomini di ghiaccio’, non ci saranno più ostacoli all’arrivo della bella stagione.