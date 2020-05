Bofrost cerca personale in tutta Italia: 300 le posizioni aperte

UDINE – Bofrost Italia,la più importante azienda italiana della vendita a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche, è alla ricerca di 300 persone per ampliare il proprio organico. L’azienda prevede di inserire due tipi di figure: venditori (assunti con Ccnl Commercio), che a bordo dei mezzi refrigerati visiteranno a domicilio i propri clienti fidelizzati e nuovi, per poterli assistere nella scelta dei loro prodotti preferiti; e promoter commerciali (incaricati alla vendita), che avranno il compito di occuparsi della promozione dei prodotti e dei servizi Bofrost.

Requisiti per entrambe le figure: buona capacità di relazione e predisposizione a lavorare per obiettivi. La ricerca riguarda tutte le filiali italiane di Bofrost: gli annunci di lavoro presso le diverse unità locali e per le diverse posizioni sono consultabili alla pagina dedicata alle carriere sul sito www.bofrost.it, dove è possibile candidarsi inserendo i propri dati e il Cv.

Bofrost Italia è una realtà solida e dinamica, protagonista negli ultimi anni di una crescita costante e che con i suoi prodotti serve nel nostro Paese 1,2 milioni di famiglie. Questo numero nell’ultimo periodo è cresciuto grazie alla crescita della domanda della spesa a domicilio (+160% per il settore nel solo mese di aprile secondo il rapporto ISMEA): una tendenza, questa, che Bofrost prevede si consoliderà anche nella stagione estiva.

«Gli ultimi mesi hanno portato Bofrost a essere conosciuta e apprezzata da moltissimi nuovi clienti per un servizio che si è rivelato essenziale, quello della consegna di alimentari a casa in tutta sicurezza – spiega l’amministratore delegato Gianluca Tesolin –. Anche nella “fase 2” il nostro resterà un servizio estremamente richiesto e ci stiamo preparando a sostenere la forte domanda nel periodo estivo con l’inserimento di nuovi addetti. E se dopo l’estate, come crediamo, la spesa a domicilio sarà entrata stabilmente nelle abitudini degli italiani, i nuovi inserimenti potranno essere stabilizzati».

La chiave del successo di Bofrost è la relazione che si crea tra i clienti e i venditori, ai quali sono messi a disposizione i migliori strumenti per svolgere il proprio lavoro. L’azienda propone una gamma di prodotti sempre in evoluzione con proposte senza glutine, vegetariane e vegane, alimenti per l’infanzia, il catalogo bio e la sempre più ricca linea di prodotti freschi e specialità di gastronomia “L’Antica Magnolia”.

La forza vendita utilizza strumenti digitali avanzati e app dedicate per gestire al meglio gli ordini e la relazione con il cliente e beneficia di formazione qualificata con affiancamento, training e aggiornamento continuo. In questo periodo particolare, inoltre, tutti gli addetti sono dotati dei dispositivi di protezione previsti e ricevono una specifica formazione sulle misure di sicurezza. Al proprio personale Bofrost offre concrete possibilità di crescita professionale, oltre a misure di welfare aziendale (l’azienda è stata premiata Welfarevolution Award 2019 di Edenred).