Tragedia della strada a Codroipo, muore mamma di 36 anni

CODROIPO – Grave incidente nella serata di martedì 4 maggio lungo la statale 13, in via Pordenone. Un’auto con a bordo due persone è finita ruote all’aria. Purtroppo per una delle due persone che si trovava a bordo della Mercedes Classe A, Giulia Comuzzi, 36 anni, mamma di tre figli, non c’è stato nulla da fare.

Ferito il compagno 39enne, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Udine. Coinvolta anche un’altra persona nel sinistro, che viaggiava su una Toyota Yaris (le sue condizioni non destano preoccupazione).

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e l’elicottero del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 20.30.