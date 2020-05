Gsa cresce ancora: nel 2019 ricavi in aumento del 23%

UDINE – Il 2019 è stato un anno ricco di soddisfazioni per GSA – Gruppo Servizi Associati. Come evidenziato dal bilancio, certificato da PricewaterhouseCoopers (PwC), il trend di crescita dei ricavi dell’azienda, nata in Friuli, ma oggi sempre più di respiro internazionale, è anche quest’anno a doppia cifra. I ricavi crescono in percentuale del 23,5% rispetto al 2018, toccando nel 2019 i 96,2 milioni di euro, accompagnati da un proporzionale incremento del personale dipendente, che sfiora i 4 mila addetti, impiegati tra Italia e Francia. Il margine operativo lordo o Ebitda è in continua e costante crescita e ha raggiunto la cifra di 14,6 milioni di euro, ovvero di oltre il 15,15% sui ricavi.

L’anno è stato caratterizzato da una forte espansione del fatturato nell’attività di gestione di servizi di prevenzione antincendio, e safety in generale, nelle infrastrutture critiche, sanitarie e viarie. Ma non solo, la crescita del gruppo è stata anche favorita dall’effetto di due importanti operazioni di acquisizione. Con la prima, attuata nel marzo 2019, è stata rilevata la quota di maggioranza dell’azienda transalpina S.R.M.B. – SecoursRoutiersdu Mont-Blanc Sas, società leader nell’intervento e soccorso in montagna di veicoli pesanti; con la seconda, è stata finalizzata, nel mese di luglio, l’acquisizione di una storica azienda friulana da cui ha tratto origine GSA FireSafe, che svolge attività di installazione e manutenzione di impianti antincendio, servizi e prodotti per la safety e antinfortunistica.

“A seguito dell’ingresso nell’azionariato del fondo Armònia Sgr è stato avviato un percorso di sviluppo su linee esterne al fine di estendere l’area di operatività nella Safety e di consolidare un settore ancora molto frammentato, proponendo GSA come naturale soggetto catalizzatore. L’evoluzione del business avviene su tutti i comparti delle nostre attività e voglio sottolineare come questa progressione non sia esclusivamente frutto di acquisizioni, ma prosegue la forte crescita che ci ha da sempre connaturato. Voglio ricordare che GSA è impegnata davvero in primissima linea sugli scenari ospedalieri ove garantisce la sicurezza delle infrastrutture, e parlo anche di quelli maggiormente esposti, quali il Giovanni XXIII di Bergamo, o tutta la ASST Bergamo, gli ospedali di Pavia, Lodi, lo Spallanzani di Roma, gli ospedali di Pesaro, solo per citare quelli più noti. A quei miei ragazzi in particolare, ma a tutti, a tutti i quasi 4000 addetti che mai hanno fatto mancare il loro quotidiano sostegno ai clienti, va tutta la mia ammirazione e gratitudine, siamo davvero una grande squadra”, ha affermato il fondatore e amministratore delegato Alessandro Pedone.