TRIESTE – “Il Porto di Trieste lavora 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno. Grazie alle lavoratrici e ai lavoratori, sul campo e da remoto, siamo rimasti operativi anche in questa difficile emergenza. Abbiamo adottato subito le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute degli operatori. Trieste è il porto italiano che serve l’Europa”. E’ un brano del messaggio che l’Autorità portuale ha rivolto ai propri dipendenti in occasione del primo maggio.

«Il Porto di Trieste siete voi: grazie di cuore»

“Navi, mezzi, gru in movimento, servizi tecnico-nautici e portuali e oltre 200 treni a settimana: così abbiamo garantito senza sosta il collegamento diretto verso le maggiori destinazioni internazionali. Un risultato straordinario, reso possibile da chi lavora nel porto e nel sistema logistico collegato. Il Porto di Trieste siete voi: grazie di cuore”, conclude il messaggio.