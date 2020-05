Auto, immobiliare, agenti di commercio: ecco chi riparte lunedì 4 maggio

UDINE – Concessionarie auto pronte alla riapertura. Ma anche agenzie immobiliari e agenti di commercio. Sono poche, ma importanti, le categorie di Confcommercio Udine che rientrano al lavoro lunedì 4 maggio, secondo quanto anticipato dal governo in merito ai contenuti del prossimo Dpcm legato all’emergenza da coronavirus. «Nei nostri ampi spazi siamo in grado di ospitare i clienti, che sono naturalmente i bentornati, in tutta sicurezza – spiega il capogruppo Auto Moto Ricambi di Confcommercio Udine Giorgio Sina –. Sarà una ripartenza lenta, ma è importante che, dopo tante settimane di stop, potremo rivedere le persone e riavviare il mercato. Siamo già pronti con gel igienizzante e ogni precauzione per ingressi che rispettino le norme. Speriamo di potere almeno contenere i danni dopo un mese di aprile che ha visto il calo del fatturato a quota 98%».

Pure le agenzie immobiliari, informa il capogruppo provinciale Fimaa Confcommercio Lino Domini, sono pronte a ripartire: «L’interlocuzione nazionale con il governo ha fatto sì che l’intermediazione immobiliare rientrasse tra quelle a livello “basso” come classe di aggregazione sociale e rischio integrato allo svolgimento dell’attività. L’apertura delle agenzie avverrà con senso di responsabilità, nel massimo rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie e di sicurezza sia negli ambienti di lavoro che nello svolgimento delle attività a tutela dalla salute pubblica. Sperando di recuperare il lavoro perso: la stima è di un calo del 65-70%».

Con gli agenti di commercio («Ripartiamo con la massima attenzione e nel rispetto delle procedure di sicurezza richieste», garantisce il capogruppo Massimiliano Pratesi») anche Confcommercio Udine riapre al pubblico, pur se l’associazione in questi due mesi è sempre stata operativa, compresi i giorni festivi, per dare assistenza ai soci da remoto.

Il palazzo sanificato con l’ozono, il gel igienizzante all’ingresso, le mascherine in regalo alle persone che ne siano momentaneamente prive. Nel rispetto delle distanze interpersonali e con la garanzia aggiuntiva, non imposta dalle ordinanze, della sanificazione dell’intero palazzo (in cui lavorano anche Confidi Friuli, Servizi Imprese e Terziaria Cat Udine), gli uffici di via Alpe Adria a Tavagnacco riceveranno le imprese su appuntamento, dalle 8.30 alle 12.30. Per ottenere l’appuntamento: sindacale@ascom.ud.it (0432-538714), paghe@servizi.imprese.ud.it (0432-538603), contabilita@servizi.imprese.ud.it (0432-538650).