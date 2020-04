Coronavirus, per Serracchiani Conte ha dato una rassicurazione corretta

UDINE – “Non proclami di vittoria, non drammatizzazioni fuori luogo: da Conte è venuta una rassicurazione corretta e un appello alla ragionevolezza e alla disciplina degli italiani. Sia pur con le inevitabili incertezze di chi cammina in un territorio ignoto, questo Governo sta affrontando difficoltà enormi: sostenere questa ripresa è un dovere nazionale, anche da chi è opposizione e da tutti i soggetti istituzionali. Alle misure economiche già prese se ne aggiungeranno altre più puntuali ed energiche, cui il Pd sta già lavorando e per le quali siamo in ascolto delle categorie”. Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, commentando la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.

