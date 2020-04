Raccolta ‘porta a porta’: la rabbia dei consiglieri di Udine Est

UDINE – “Siamo letteralmente allibiti dalla decisione dell’amministrazione Fontanini, che, passando un colpo di spugna su tutte le promesse fatte, decide di iniziare il sistema di raccolta ‘porta a porta’, annullando tutti gli incontri informativi che erano stati calendarizzati prima dell’emergenza sanitaria. In questo modo si crea un’indecente discriminazione tra i cittadini di quei quartieri che hanno potuto ricevere un’adeguata informazione, partecipando attivamente alla soluzione dei tanti problemi che il nuovo sistema aveva palesato e i cittadini dei quartieri che non avranno la possibilità di un confronto sul tema”. La presa di posizione arriva dai consiglieri di quartiere di Udine Est-Di Giusto, Stefano Salmè, Dario Paoli e Silvana Munaretto.

“La sensazione che questa decisione lascia – evidenziano – è quella di una giunta che lavora nell’ombra, approfittando dell’impossibilità dei cittadini di manifestare il proprio dissenso a causa delle restrizioni che stanno con disciplina osservando. Ancora una volta i visitors Fontanini and company, umiliano le periferie udinesi, in particolare i quartieri di Udine est-Di Giusto e San Gottardo-Laipacco, che avevano con veemenza protestato contro le decisioni calate dall’alto di questa giunta. La decisione, tra l’altro, è stata presa senza nemmeno aver consultato i Consigli di quartiere interessati, prova evidente di quanto al sindaco importi delle assemblee di quartiere”.

“I mezzi alternativi che saranno usati, canali social e altoparlanti della Protezione civile, o annunci sui giornali, sono una presa in giro per i cittadini, che in questa fase hanno tra l’altro ben altre preoccupazioni. Le stesse preoccupazioni di carattere economico e sociale che dovrebbe avere l’amministrazione Fontanini, che invece utilizza strumentalmente l’emergenza per l’ennesima porcata a danno dei cittadini. Facciamo un appello al sindaco e alla giunta, affinchè desistano da questa improvvida decisione, che finirebbe per allargare la distanza che questa giunta sta scavando con la popolazione”, concludono i consiglieri di quartiere.