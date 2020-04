Aria di Festa: annullata l’edizione 2020 della festa del San Daniele

SAN DANIELE DEL FRIULI – Vista l’attuale situazione legata all’emergenza Covid-19, l’edizione 2020 di Aria di Festa è stata annullata. Per la prima volta dal 1985, anno della prima edizione di Aria di Festa, la tradizionale manifestazione dedicata all’omonimo prosciutto non avrà luogo. Non è possibile procedere, infatti, con l’organizzazione e con lo svolgimento dell’evento nell’arco dei prossimi mesi.

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, già da inizio anno, aveva messo i ferri in acqua per la 36^ edizione della manifestazione. Ogni anno l’evento raccoglie nella cittadina friulana migliaia di visitatori per conoscere il territorio d’origine del prosciutto. Anche per il 2020 erano previste le aperture delle aziende produttrici, i laboratori esperienziali, gli show cooking con gli chef e numerosi stand gastronomici.

L’appuntamento quindi con Aria di Festa è per giugno 2021, “con la speranza – fanno sapere gli organizzatori – di poterci incontrare nuovamente in un’occasione di festa e convivialità”.