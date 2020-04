Coronavirus: la Regione paga una parte degli affitti di negozi e botteghe

UDINE – “Da oggi e fino a lunedì 27 aprile, le imprese regionali che operano nei settori ricettivo, turistico, commercio e nei servizi a essi connessi, possono richiedere le misure a sostegno dei canoni di locazione, relativi al mese di marzo, concepite dall’amministrazione regionale per questa fase di estrema difficoltà legata all’emergenza epidemiologica”. Lo rende noto l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, ricordando che si tratta di interventi con i quali rafforzare l’intensità contributiva prevista a livello nazionale in questo ambito.

“Alle aziende che da oggi faranno richiesta – ha ricordato l’assessore – la Regione erogherà un contributo diretto, pari al 20 per cento del canone di locazione del mese di marzo in un’unica soluzione, fino al limite massimo di mille euro. La misura riguarda gli immobili afferenti alle categorie A10, C1, C2 e C3, cioè negozi e botteghe artigiane, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, uffici e studi privati. Sulle misure di aiuto e sulle procedure attraverso le quali ottenerle – ha spiegato Bini – la Direzione Attività produttive ha svolto una capillare ed efficace campagna informativa, organizzando una serie di meeting online dedicati al tema, nel corso dei quali abbiamo raccolto necessità e richieste da parte delle aziende che stanno vivendo momenti di crisi e difficoltà”.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 27 aprile, per i settori di rispettiva competenza, al Centro di assistenza tecnica per le imprese artigiane (Cata) e al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (Catt Fvg).