Rizzetto (FdI): “I Comuni rinuncino ai canoni per palestre e impianti sportivi”

UDINE – Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia, chiede che i Comuni rinuncino ai canoni per le strutture date in affitto per palestre e impianti sportivi del territorio. “Si tratterebbe di una misura concreta per dare un po’ di ossigeno a un settore duramente colpito dalle conseguenze dell’epidemia – sostiene il parlamentare friulano, anche coordinatore del Friuli Venezia Giulia per il partito.

“Affinché tale misura non resti a carico dei Comuni – spiega Rizzetto – va istituito dal Governo un Fondo per coprire le minori entrate degli enti locali da emergenza coronavirus. Tali risorse potranno inoltre essere destinate in favore dei Comuni che dispongono la rinuncia dei canoni, nel periodo che va da marzo a dicembre 2020. In questo modo riusciremo ad andare incontro alle richieste che alcune società sportive hanno avanzato nelle precedenti settimane, reclamando un maggiore supporto anche con l’annullamento dei canoni”, conclude.