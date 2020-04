Coronavirus: la tessera sanitaria ora è online in formato pdf stampabile

UDINE – L’Amministrazione regionale informa che sul portale “Sistema tessera sanitaria” (www.sistemats.it), nella sezione riservata ai cittadini, è stata attivata una nuova funzionalità che permette di stampare in formato pdf la propria tessera sanitaria.

Si tratta di un’opportunità valida sia per le tessere con data di scadenza prorogata al 30 giugno 2020, secondo quanto disposto dal decreto legislativo Cura Italia (dl 9/2020), sia per le tessere con scadenza successiva.

Come previsto dal provvedimento nazionale, si ricorda che le tessere soggette a proroga non hanno validità Team e quindi non possono essere utilizzate per usufruire delle prestazioni sanitarie all’estero.