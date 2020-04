Fiamme alla Bricofer di Codroipo, distrutto uno dei magazzini

CODROIPO – I vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti per un incendio verificatosi all’interno del magazzino della ditta Bricofer in viale Venezia, a Codroipo.

L’incendio ha distrutto una parte del materiale depositato all’interno costituito da legno, prodotti in plastica, componenti per impianti idrosanitari e altro materiale. Sono state intaccate anche le strutture della copertura realizzata in acciaio con il relativo controsoffitto e gli impianti tecnologici. L’area destinata alla vendita è separata dal magazzino con porte tagliafuoco e pertanto non ha subito danni.

Sul posto hanno operato squadre del distaccamento dei vigili volontari di Codroipo, due partenze da Udine e due squadre giunte dal vicino distaccamento di San Vito al Tagliamento. I danni, sicuramente importanti, sono comunque limitati al solo locale magazzino. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento ma con ogni probabilità si è trattato di un incendio accidentale. Il punto vendita in questi giorni era aperto, nel momento in cui si è sprigionato l’incendio era chiuso per pausa.