E’ senza mascherina: fermato per un controllo aggredisce i poliziotti

UDINE – Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Udine ha tratto in arresto nel pomeriggio di ieri, 15 aprile, un cittadino ghanese per resistenza a pubblico ufficiale.

Verso le ore 14 una Volante vedeva un giovane passeggiare lungo via Cividale privo di mascherina o di qualsiasi altro tipo di protezione; una volta fermato, il giovane rifiutava di fornire le generalità agli agenti e incominciava a spintonarli e dar loro calci, costringendoli a rovinare a terra insieme a lui prima di poterlo bloccare in sicurezza. Condotto in Questura si appurava che lo stesso, un 25enne ghanese, era irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di decreti di espulsione e contestuali ordini del Questore ad allontanarsi, ai quali non aveva mai ottemperato.

Lo straniero anche in Questura manteneva un atteggiamento ostile e aggressivo e tentava anche di fuggire lungo un corridoio, privo di mascherina, invano; da ultimo danneggiava una porta, rompendone la serratura.

L’uomo veniva arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Stamane nell’udienza di convalida tenuta in videoconferenza tra gli uffici della Questura, dov’era presente il difensore, quelli del G.I.P. e quelli della Procura veniva convalidato l’arresto e fissata l’udienza a data successiva. Lo straniero veniva poi munito di nuovo ordine del Questore ad abbandonare la Stato.