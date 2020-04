Riparte l’azienda Dentesano: già riassunti 4 dipendenti

UDINE – La storica eccellenza friulana riapre i battenti dopo solo 1 mese dalla sentenza di fallimento. Chiara e Alessandro Dentesano, nipoti dei fondatori dell’azienda, grazie all’intervento di 4 nuovi soci, sono scesi in campo per far ripartire l’azienda di famiglia. Il 7 aprile 2020, la newco ha infatti firmato, grazie al parere favorevole della curatrice, Francesca Linda e dell’autorizzazione concessa dal Giudice Andrea Zuliani, il contratto di affitto di ramo d’azienda che le permetterà per 12 mesi di proseguire la storica attività del salumificio. La neocostituita ha inoltre presentato una formale offerta irrevocabile dell’azienda stessa.

Il Tribunale di Udine, in attesa delle procedure competitive ha concesso l’autorizzazione con l’intento di preservare la continuità aziendale, i posti di lavoro e la conservazione del complesso aziendale anche ai fini della preparazione delle condizioni più favorevoli alla sua alienazione. L’affitto dell’azienda costituisce, infatti, una misura di conservazione del patrimonio dell’impresa fallita in vista della successiva liquidazione dei beni alle condizioni più favorevoli. Grazie all’accordo ex art. 47, c. 5 L. 428/90 raggiunto con il sindacato sono stati infatti già riassorbiti 4 dipendenti della fallita con un possibile e probabile successivo coinvolgimento anche degli altri lavoratori.

Si è infatti raggiunto un risultato importante in pochissime settimane grazie all’intervento dell’avvocato Camillla Beltramini che ha coordinato tutte le delicatissime operazioni di costituzione e autorizzazione e curato i rapporti con gli altri professionisti. “Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto – spiega Beltramini – l’immediata intesa e coordinamento tra i professionisti, in particolare con il collega Borra, ha permesso in tempi brevissimi di creare e rendere operativa questa nuova realtà aziendale che continuerà a portare avanti la pluriennale esperienza del Salumificio e il marchio Dentesano”.

“Siamo nati e cresciuti in azienda – spiegano Chiara e Alessandro Dentesano – in questi ultimi 2 anni abbiamo dovuto affrontare sfide enormi, un periodo lungo e intenso che ci ha spinto sempre più a dare il massimo. Siamo grati ai nuovi soci per aver creduto in noi, per averci dato la grande possibilità di ripartire con l’energia che ci serviva. Lavoreremo duramente per tener alto il nome Dentesano”. “Vogliamo ringraziare tutti i professionisti che ci hanno seguito e sostenuto ben oltre il dovere professionale e senza il cui aiuto questo risultato non sarebbe stato possibile. Un grazie particolare all’avvocato Maurizio Borra che ha seguito la fase concorsuale e fallimentare e all’avvocato Camilla Beltramini che ha coordinato le operazioni di costituzione della newco”

Dal 7 aprile l’azienda è tornata operativa e dalla prossima settimana inizierà a servire i numerosi clienti che hanno sempre creduto nell’azienda e che puntano sui prodotti di alta qualità friulana. L’azienda manterrà il marchio storico “Dentesano” e la produzione seguirà le antiche ricette proponendo i prodotti storici come i prosciutti cotti affumicati, il “Nonno Angelo” e il “Cartoccio” cotto in crosta di pane. Visto il grave periodo storico che stiamo attraversando punteremo a servire i rivenditori locali per non far mai mancare le tipicità del nostro territorio puntando sulla filiera italiana e friulana.