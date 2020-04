Coronavirus, l’Ordine dei medici dona 6.500 mascherine alla popolazione

UDINE – L’Ordine dei Medici di Udine ha donato alla Protezione Civile, che le distribuirà alla cittadinanza, 6.500 mascherine. Si tratta di presidi non medici, e quindi non utilizzabili in questa fase di emergenza dal personale sanitario. Presenti alla consegna, gli assessori del Comune di Udine Francesca Laudicina, Alessandro Ciani e Giovanni Barillari.

“Questa donazione – ha commentato l’assessore Laudicina – dimostra come i medici e gli infermieri non siano in prima linea solo nei reparti delle strutture ospedaliere ma anche nel campo della solidarietà. Desidero quindi ringraziare l’Ordine per questo gesto che, oltre a rappresentare una risposta concreta alla continua richiesta di mascherine, ci restituisce speranza, perché ci fa capire che a pensare alla nostra salute ci sono persone appassionate e pronte a mettere a rischio la propria incolumità per il bene comune”.