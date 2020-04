Mr. Charlie: maratona musicale a scopo benefico

LIGNANO – White Love è l’appuntamento che simboleggia lo start della stagione estiva in quel di Lignano. Ogni domenica di Pasqua di ogni anno si riversano nella rinomata discoteca di Lignano Pineta migliaia di giovani per ballare al ritmo delle hits del momento e dei grandi classici che hanno fatto la storia della disco.

In tempo di Ordinanza, la discoteca ha deciso quindi di lanciare la serata White Love – Home edition, uniti dalla musica. Segnatevi quindi in agenda la data di domenica 12 aprile dalle 18.30 alle 20.30 per il tradizionale party della Domenica di Pasqua quest’anno in diretta sui canali Facebook ed Instagram e su Radio Peter Pan. Pertanto, di diretta dal Mr. Charlie di Lignano, a locale rigorosamente vuoto, si alterneranno uno alla volta alla consolle i dj TOMMY DE SICA e ALBERT MARZINOTTO.

Un evento creato in collaborazione con EnGine Pure Botanic Gin, Visual display – Interior Identities, Genius – People Magazine, per raccogliere fondi per chi oggi è in prima linea all’ospedale di Udine.

Le donazioni possono essere fatte sul conto corrente:

Codice IBAN: IT 70 J 02008 12310 000105831374

Cod.Bic/swift: UNCRITM 1UN 6

UNICREDIT SPA Via Vittorio Veneto 20 – UDINE

Intestato a: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

Causale: donazione per il completamento dell’informatizzazione del dipartimento di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Udine.