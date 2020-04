Sorpresi ad allenarsi all’interno della loro palestra: multati dai Nas

UDINE – Sorpresi ad allenarsi all’interno della loro palestra. E’ accaduto a Udine, con i due soci della struttura, un uomo e una donna, che sono stati multati dai carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) per non aver rispettato le disposizioni volte a contenere la diffusione del coronavirus.

I due sono stati sorpresi mentre utilizzavano dei bilancieri. La pattuglia è stata attirata nell’edificio dalla lice accesa e dalla musica. I due soci si sono giustificati mostrando l’autocertificazione, assicurando di aver raggiunto la palestra per motivi di lavoro, per sbrigare alcune incombenza d’ufficio. Questo non è bastato a convincere i militar dell’Arma.