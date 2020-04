Coronavirus, Iacop: “Era ora la produzione di mascherine in Fvg”

UDINE – “Era ora che Fedriga decidesse di rivolgersi al sistema produttivo regionale per provvedere alle necessità di dispositivi di protezione individuale. L’appello che ha lanciato Fedriga, in altre regioni è partito ben prima e ci sono aziende che si sono riconvertite e realizzano mascherine. Peccato che la Giunta della Lega abbia perso tempo ad accusare il Governo invece di mettersi subito all’opera”.

Lo afferma il consigliere regionale Pd Franco Iacop, commentando l’appello rivolto oggi dal presidente Fvg Massimiliano Fedriga alle categorie economiche, per “creare una rete di protezione regionale per la produzione interna di dispositivi di produzione individuale (Dpi)”.

“Questo vale per le mascherine come, altrettanto e forse più grave, per il disinteresse mostrato verso il dramma delle case di riposo, su cui non solo il Pd ha richiamato l’attenzione più volte. Ora il Fvg recupera il ritardo e questo è bene”, chiude il consigliere Iacop.