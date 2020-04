Nuova pavimentazione drenante per il parcheggio di via Parma

UDINE – Proseguono gli interventi dell’Amministrazione in risposta alle istanze dei quartieri. Dopo la recente sistemazione del parcheggio di via Misani, che ha visto la realizzazione di nuovi pozzi perdenti e l’asfaltatura di un’area di 1.300 metri quadrati, è ora la volta di via Parma, con il rifacimento della pavimentazione drenante di un parcheggio pubblico che offre sino a 45 posti auto.

Si trattava di un intervento atteso da tempo, per un parcheggio molto utilizzato da residenti e pendolari, in prossimità di servizi ed esercizi commerciali fondamentali per il quartiere. La vecchia pavimentazione si presentava completamente deteriorata: in risposta alle richieste degli utenti l’amministrazione ha quindi attivato l’ufficio manutenzioni, nuova struttura comunale dedicata alle manutenzioni del territorio. È stato così possibile ideare una nuova soluzione progettuale ed appaltare il rifacimento ad una ditta specializzata nel settore, per un investimento pari a circa 30 mila euro.

Le griglie in plastica sono state sostituite da masselli in cemento, posati su un nuovo fondo drenante e disposti in modo da garantire la permeabilità della pavimentazione, su un totale di circa 670 metri quadrati, mentre l’asfaltatura delle corsie interne non è stata modificata, viste le ottime condizioni del manto. Altro accorgimento per massimizzare l’efficacia dell’intervento è stato l’utilizzo di mattonelle di colore diverso per la separazione degli stalli: a differenza della classica segnaletica orizzontale questa soluzione non richiederà interventi di ripasso in futuro. I lavori sono stati realizzati tra i mesi di febbraio e marzo, e hanno restituito alla collettività un’area strategica, riqualificando uno spazio pubblico e garantendo particolare attenzione sia agli aspetti ambientali (permeabilità) che a quelli funzionali ed economici (durabilità della pavimentazione e nessuna necessità di manutenzione della segnaletica orizzontale).