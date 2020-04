(FOTO NOTIZIA) Renzo Tondo, l’onorevole che consegna pasti a domicilio in Ape

TOLMEZZO – La foto più curiosa della domenica delle Palme ai tempi del coronavirus arriva dalla Carnia, dove il parlamentare friulano Renzo Tondo, ex presidente della Regione Fvg, consegna pasti a domicilio per i suoi clienti.

A impressionare non è tanto la consegna in sé, visto che Tondo manda avanti l’attività di due alberghi-ristoranti (a Tolmezzo e a Verzegnis), ma la genuinità del gesto, che lo avvicina alla gente della Carnia e alla laboriosità del friulani.

Un’attività alternativa a quella politica per l’ex presidente della Regione, che in questi giorni è solito postare video critici contro il governo, mettendo in evidenza una serie di manchevolezze (a suo dire) dell’esecutivo guidato da Giuseppi Conte (così lo chiama Tondo).