Udine, ricordati i 29 partigiani massacrati fuori dalle carceri

UDINE – Nella mattinata di domenica 5 aprile 2020, una delegazione dell’Anpi di Udine, composta dalla presidente della sezione Anpi “Città di Udine”, Antonella Lestani, e dal vicepresidente Alessio Vicario, accompagnata dai rappresentanti della Protezione civile, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento del Covid-19, ha deposto una corona d’alloro alla lapide posta sul muro esterno del carcere di Udine, in via Spalato, per celebrare il 75° anniversario della barbara strage compiuta dalle famigerate SS di Hitler che, nell’aprile del 1945, massacrarono 29 partigiani.

