La capitale del Friuli vista durante il lockdown per coronavirus

UDINE – I giorni del blocco per il Covid-19, per il Corona virus sono giorni difficili per tutti. Le città e i paesi sono vuoti e i movimenti delle persone sono ridotti al minimo e per le sole esigenze di necessità. “Glesie Furlane”, la Chiesa dei friulani, ha voluto rendere omaggio a Udine, alla città simbolo del Friuli, in questo momento così difficile per tutti noi, in cui ci è richiesto di restare a casa per il bene di tutti. Il video è stato realizzato dalla casa di produzione friulana Belka Media, che ha osservato scrupolosamente le indicazioni delle autorità nella sua realizzazione, e ha presentato la città in una veste poeticamente drammatica: non ci sono passanti, persone, auto e solamente gli uccelli e le indicazioni al neon dei negozi fanno capire che le immagini non sono fotografie ma riprese video.

BIANCO E NERO – La scelta del bianco e nero, oltre a essere esteticamente molto forte, ci presenta Udine come sospesa in una sorta di limbo, una situazione surreale che accomuna tutte le città e i paesi del Friuli. “Glesie Furlane” dedica questo video a Udine e alla sua tenacia, città simbolo di resistenza per tutti i friulani, in attesa che questi tempi difficili passino, per permettere a tutti di ricominciare a vivere normalmente.

GLESIE FURLANE – “Glesie Furlane” è un gruppo di cristiani e friulani che cercano di indagare e mantenere le proprie radici culturali e religiose, per poter conciliare in maniera armonica la propria fede e la propria identità. Con una attività di quasi mezzo secolo Glesie Furlane è sempre stata dalla parte della gente, dalla parte dei friulani.