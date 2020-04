Sergo (M5S) chiede la chiusura dei negozi il lunedì di Pasquetta

UDINE – “Estendere la chiusura di tutte le attività commerciali, previste per le domeniche, anche al 13 aprile, giorno di Pasquetta”. Lo chiede Cristian Sergo, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, intervenendo sul tema delle aperture dei negozi in periodo di emergenza da Covid-19.

“Le misure restrittive anti coronavirus e l’ordinanza regionale che prevede ulteriori limitazioni in tema di spostamenti e di chiusure degli esercizi commerciali alla domenica, varranno ancora per qualche settimana. Per coerenza – sostiene Sergo -, chiediamo al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che si tengano chiusi i negozi anche lunedì dell’Angelo e lo si preveda da subito, in modo da consentire a tutti di organizzarsi per tempo in vista di quelli che, così, sarebbero due giorni consecutivi di chiusura”.

“Stiamo già vedendo i primi annunci della grande distribuzione sull’apertura dei supermercati il giorno di Pasquetta. Siamo da sempre convinti che si possa arrivare alla chiusura delle attività commerciali nei giorni festivi, dunque non soltanto durante l’emergenza, attraverso una corretta organizzazione – continua il consigliere regionale -. Ma tanto più in questa fase così particolare, ci sembra doveroso consentire agli operatori del settore di trascorrere in serenità il periodo di Pasqua a casa, con i propri cari. Per molti potrebbe essere la prima volta dopo tanti anni”.

“Abbiamo accolto con favore la proposta del ministro Dadone di considerare vittime del dovere non solo i medici e gli infermieri, ma anche gli addetti dei supermercati e gli operatori del trasporto pubblico che stanno garantendo servizi essenziali per fronteggiare questa emergenza. Ci auguriamo – conclude il pentastellato – che la stessa attenzione venga riservata loro anche dagli operatori turistici della nostra regione, che si stanno organizzando per assicurare sconti speciali alle categorie di lavoratori maggiormente impegnati in queste giornate”.