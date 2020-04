Fiamme in un capannone agricolo di Gonars: danni ingenti

GONARS – Più squadre dei vigili del fuoco del comando di Udine, supportate da una squadra proveniente dal comando di Gorizia sono state impegnate, nel pomeriggio di mercoledì 1 aprile, per spegnere un incendio verificatosi all’interno di un capannone adibito a deposito di mezzi e attrezzature agricole di proprietà dell’azienda Budai Renzo & Alessio, in via Nazario Sauro.

Il capannone ha una superficie di circa 2.000 metri quadrati ed è realizzato con pilastrature in cemento armato e tetto in profilati di acciaio. La copertura è costituita da pannelli in lamiera coibentata. Sul tetto era stato installato anche un impianto fotovolatico per la produzione di energia elettrica. Le fiamme hanno completamente distrutto uno dei macchinari che si trovava depositato all’interno e danneggiato seriamente una mietitrebbia. Una parte delle capriate in ferro del tetto hanno subito deformazioni per effetto del calore che si è sviluppato. anche i pannelli fotovoltaici sono in parte andati distrutti.

Una volta avuta ragione dell’incendio, i vigili del fuco si sono attivati per rimuovere una parte delle macchine agricole che si trovavano all’interno.I danni sono ingenti. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.