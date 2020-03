Coronavirus, il Patto chiede di far giocare i bambini all’aperto

UDINE – “Si trovi il modo per garantire ai bambini tempo all’aria aperta”. È la richiesta, formulata alla Giunta Fedriga dai consiglieri del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli, in un ordine del giorno presentato in occasione della seduta d’Aula in modalità telematica sul Covid-19, che impegna l’Esecutivo regionale “compatibilmente con le esigenze dettate dalla situazione di emergenza e nel rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie sui comportamenti individuali da tenere per evitare il rischio di contagio, a valutare le modalità per garantire prima possibile ai bambini di poter uscire all’aria aperta”.

“La situazione di isolamento fisico e sociale prolungato nella quale vivono i più piccoli rischia di provocare problematiche che ne possono compromettere salute e benessere – scrivono ancora i due consiglieri -, come evidenziano sempre più numerosi pediatri e psicoterapeuti. La stessa Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda sia agli adulti che ai bambini, là dove possibile, di continuare a fare brevi passeggiate. Lo sollecita anche la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti”.

“Dobbiamo pensare prima possibile ai diritti e alle necessità dei più piccoli – insistono Moretuzzo e Bidoli -. Si ricominci a parlare e ad occuparsi di loro anche nei provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus”.