L’appello della Lega: “Acquistare fiori e piante per aiutare i florovivaisti”

UDINE – “Finalmente é arrivato il tanto atteso chiarimento dal Governo, che sancisce il via libera alla vendita anche al dettaglio di semi, piante anche in vaso, fiori ornamentali e fertilizzanti”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Alberto Budai (Lega), commentando con soddisfazione il chiarimento sul Dpcm del 22 marzo posto dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

“Si tratta di un risultato importante – commenta l’esponente leghista – perché, a oggi, la perdita dei vivai per il crollo degli acquisti é drammatica. Invito i cittadini a mettere fiori e piante nei propri giardini, sui balconi e sui tavoli di casa per l’arrivo della bella stagione e anche come segno di speranza, promovendo così questo importante comparto del nostro territorio”.

“Le centinaia di imprese florovivaistiche del Friuli Venezia Giulia, nel giro di qualche settimana, si erano viste bloccare completamente le possibilità di commercio proprio nel periodo che rappresenta l’80% del loro fatturato. È quindi consentita l’apertura dei punti vendita di tali prodotti – conclude Budai – anche se, giustamente, dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore per l’emergenza da Coronavirus”.