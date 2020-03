A Udine la Protezione Civile porta a casa i compiti degli studenti

UDINE – A partire da martedì prossimo (e successivamente la domenica) i volontari della Protezione Civile di Udine consegneranno una volta alla settimana i compiti che i ragazzi devono svolgere direttamente presso l’abitazione delle famiglie che hanno difficoltà a stampare o a connettersi a internet. Si tratta di nove alunni del Primo Istituto Comprensivo, sedici del Secondo e quindici del Terzo.

“Voglio ringraziare – ha dichiarato l’assessore all’istruzione del Comune di Udine Elisa Asia Battaglia – la Protezione Civile per l’aiuto concreto che sta fornendo alle persone in difficoltà in questa delicata situazione. E non mi riferisco solo alla consegna di cibo o medicinali agli anziani o ai malati ma anche al supporto ai ragazzi che devono svolgere l’attività didattica dalla propria abitazione”.

“Oltre ai problemi organizzativi – conclude l’assessore – per alcune famiglie possono emergere difficoltà di tipo pratico, come l’assenza della connessione o di una stampante, ed è qui che entra in gioco la Protezione Civile, grazie alla quale d’ora in poi sarà possibile garantire a tutti i ragazzi lo stesso materiale didattico e, con esso, il loro sacrosanto diritto allo studio”.