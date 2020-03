Il Cluster e 40 aziende donano 15 mila mascherine alla Regione

UDINE – Un carico dalla Cina di 15mila mascherine pronto a essere donato alla Regione Fvg tramite la Protezione civile. La lodevole iniziativa coinvolge 40 aziende del territorio aderenti al progetto del Cluster Arredo che, grazie al costante al suo ufficio-partner in Cina, ha costruito un prezioso collegamento per il reperimento degli introvabili dispositivi di sicurezza.

“Quando il sistema economico si mette in moto, il Fvg dimostra di essere capace di rispondere con le parole e con i fatti – dichiara il presidente Franco di Fonzo -. Oltre 40 aziende di diversi settori hanno creduto nel progetto pilota del Cluster; siamo pronti adesso ad estenderlo a chiunque abbia interesse e necessità.Solo facendo sistema unitario riusciremo a fronteggiare questa situazione”.

“Abbiamo attivato un canale di comunicazione direttamente con la Cina tramite il nostro ufficio a Shanghai- afferma il direttore Carlo Piemonte -. Il progetto consolida le relazioni Italia-Cina e consentirà al sistema economico di prepararsi a ripartire”. Un’operazione destinata non solo alla tutela dei lavoratori, ma a quella della salute dell’intero territorio, tant’è che le aziende hanno deciso di donare oltre 15mila mascherine alla Regione per le proprie necessità.

“Un segnale di forza del territorio e di capacità di risposte concrete del nostro sistema economico – aggiunge il presidente di Fonzo –. Adesso, andremo avanti con il progetto per garantire la sicurezza dei nostri lavoratori e imprenditori. L’uso delle mascherine all’interno delle aziende sarà fondamentale per riprendere le attività lavorative. Aiutare le imprese significa aiutare le famiglie”. Questa prima operazione che porta migliaia di mascherine sul territorio permetterà al comparto di ripartire: “Siamo solo all’inizio, il percorso è lungo, dobbiamo continuare a fare sistema. Bene le grandi strategie, ma servono anche azioni operative, e quella delle mascherine è un esempio”.

L’opportunità di reperire le mascherine è resa possibile grazie al prezioso sostegno dell’ufficio partner a Shanghai gestito da Xue Jie,il quale si è attivato in prima persona(gratuitamente) per favorire il contatto con i fornitori di tali dispositivi. “Il Cluster, attraverso Icide, farà il possibile per garantire crescenti rifornimenti settimanali edessere così pronti alla riapertura,garantendo dotazioni di sicurezza. Come sistema economico Fvg ci siamo – ribadisce Piemonte – e vogliamo lottare per ripartire”.

Il Cluster, dal canto suo, si impegna a reperire le mascherine nel più breve tempo consentito, impegnando in questa attività il proprio personale a titolo gratuito.Il differenziale tra quote pagate dalle imprese e costi vivi sostenuti dal Cluster per il reperimento delle mascherine (circa il 15%) sarà destinato ad un fondo specifico a sostegno degli ospedali e strutture sanitarie in Friuli VeneziaGiulia. “Un altro segnale tangibile di come il Sistema dell’economia Fvg sia in grado di aiutare il proprio territorio facendo sinergia – aggiunge Piemonte -.E’ una battaglia lunga; ora siamo nella fase cruciale della partita e stiamo facendo l’impossibile per dare una mano”.