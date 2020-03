Coronavirus: le prime 20 mila mascherine distribuite a tutti gli over 75

UDINE – “Ferma restando la facoltà dei sindaci di individuare le priorità di azione, con questa prima distribuzione di 20mila mascherine, in base alle stime demografiche sulla popolazione regionale, andremo a soddisfare l’esigenza di tutti i nuclei familiari composti da almeno un over 75”. Lo ha spiegato il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine del comitato operativo per l’emergenza Coronavirus riunitosi a Palmanova nella sede della Protezione civile.

Come ha sottolineato il vicegovernatore, l’obiettivo è quello di raggiungere in primo luogo le persone più fragili. In tal senso, “dotare i soggetti più anziani di una protezione, permetterà loro di abbattere un margine di rischio nello svolgere alcune attività essenziali come, ad esempio, fare la spesa”.

Nel dettaglio, ogni nucleo familiare avrà a disposizione due mascherine lavabili fino a 20 volte e quindi riutilizzabili per 40 giorni. Questi dispositivi, prodotti da aziende regionali e acquistate dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, hanno un grado di filtrazione di 5 micron per contenere le particelle salivali e ridurre in questo modo la diffusione del contagio da Coronavirus.