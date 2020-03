Fuori senza motivo e con 12 grammi di cocaina: arrestato

UDINE – Nel pomeriggio del 24 marzo 2020 verso le 17, nella zona di Udine Sud, una pattuglia della Squadra Mobile ha intercettato un veicolo a bordo del quale viaggiava una persona nota agli operanti, G.M., 37enne di origini campane ma domiciliato nella provincia di Udine.

Tale circostanza veniva segnalata alle pattuglie dislocate sulle principali arterie di accesso e poco dopo un’auto della Squadra Volante intercettava il veicolo all’ingresso del capoluogo e lo fermava. Nel corso del controllo veniva identificato il guidatore, un cittadino italiano, con a bordo il 37enne.

I due non sono fornivano plausibili motivi circa la loro presenza sul territorio e considerati i precedenti di G.M., gli agenti hanno voluto vederci chiaro. A quel punto l’uomo ha cercato di disfarsi di 2 involucri in cellophane contenenti della sostanza stupefacente, prontamente recuperati dagli operatori della Squadra Volante. Oltre alla denuncia per essere usciti di casa senza motivo, il 37enne è finito nei guai anche per il possesso di 12 grammi di cocaina e la presenza, nella sua abitazione, di un bilancino di precisione. Arrestato, è stato accompagnato nel carcere di via Spalato.