Honsell chiede tutele per senzatetto e migranti

UDINE – Il consigliere regionale Furio Honsell (Open-Sinistra FVG) ha depositato un’interrogazione in cui chiede alla giunta Fedriga quali siano le misure che intende attivare “per procurare ricovero alle persone senza fissa dimora, fra le quali anche alcuni richiedenti asilo, in modo da attuare quanto previsto dal decreto nazionale recante le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi della patologia Covid-19”.

“Mai come in questo momento è necessario non lasciare nessuno indietro – scrive Honsell in una nota -. Per questo ho depositato quest’interrogazione in cui chiedo se si stia facendo il possibile per tutelare le fasce più deboli della popolazione. Spero di sbagliarmi, ma dalle dichiarazioni dei nostri amministratori sembra si stia sfruttando anche questa tragedia. Mi riferisco all’assessore regionale Pierpaolo Roberti, che alcuni giorni ha richiesto pene differenti, fra le quali anche l’espulsione diretta, per i richiedenti asilo scoperti a non rispettare le direttive imposte dal decreto”. “Questo non è tempo per gli slogan, né per istigare all’odio – ribadisce l’esponente di OpenFVG -. Al contrario, è il momento in cui ci si deve impegnare per tutelare la salute dei cittadini, di tutti i cittadini. Per farlo è assolutamente necessario impegnarsi affinché le persone più fragili, spesso senza dimora, abbiano tutti gli aiuti previsti dal decreto, come un ricovero in cui poter trascorrere la quarantena”.

Da ultimo, Honsell riflette su quale senso abbia “chiedere in continuazione di rimanere a casa, vietando addirittura le passeggiate, quando non ci si occupa delle persone che un tetto sulla testa nemmeno ce l’hanno”.