Dal Fvg tende da 250 posti letto per il terremoto in Croazia

UDINE – “Anche se la nostra regione sta vivendo l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, il Friuli Venezia Giulia sarà comunque in prima linea verso i territori recentemente colpiti dal sisma che ieri ha interessato la città di Zagabria. Per questo motivo una colonna di mezzi dell’Esercito e della nostra Protezione civile già stasera partiranno alla volta della capitale croata”. Ad annunciarlo è il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, il quale già dalla mattinata di ieri si è messo subito in contatto con le autorità locali al fine di garantire i soccorsi con i quali far fronte alle prime necessità legate all’emergenza conseguente alle due forti scosse di terremoto che hanno interessato la Croazia.

Nella sede della Protezione civile di Palmanova si stanno ultimando le operazioni per caricare sui mezzi 30 tende da campo che, una volta montate, saranno in grado di ospitare 250 posti letto. Il trasporto sarà effettuato in collaborazione con i militari dell’Esercito appartenenti al Reggimento logistico Pozzuolo del Friuli di stanza a Remanzacco, il quale metterà a disposizione 5 mezzi pesanti militari, affiancati da un veicolo leggero della Protezione civile. Oltre agli uomini delle Forze armate, faranno parte della spedizione anche un volontario dei pompieri di Trieste che conosce la lingua croata e un funzionario di Palmanova che parla l’inglese. La colonna dovrebbe partire intorno alle 19.

“Come è accaduto in passato per altre simili circostanze – ha aggiunto Riccardi – anche in questo caso la nostra regione, che per prima ha sperimentato il bisogno di avere un supporto tecnico e logistico caso di emergenza, è pronta a fare la propria parte. Certamente questo è un momento difficile anche per noi, ma non per questo non tendiamo la mano a chi adesso ne ha bisogno”.