Coronavirus, una parte della maggioranza chiede l’esercito per le strade

UDINE – Un gruppo di consiglieri comunali tra cui Luca Onorio Vidoni e Antonio Pittioni (FdI), Paolo Pizzocaro (Gruppo Misto) e Michele Zanolla (Progetto Fvg) hanno inviato una richiesta al prefetto di Udine, Angelo Ciuni e per conoscenza al sindaco di Udine Pietro Fontanini. Lo scopo è quello di verificare la possibilità di utilizzo dell’Esercito per implementare i controlli anti-contagio in città.

“Come consiglieri comunali ci sentiamo in dovere di scrivere formalmente al prefetto di Udine per chiedergli l’intervento urgente dei militari dell’Esercito per rafforzare la messa in sicurezza della città di Udine con attività di controllo anti-contagio dal virus Covid 19. La nostra richiesta non vuole essere una mancanza di rispetto nei confronti del sindaco Fontanini, che per ora non ritiene opportuno l’impiego dei militari, ma la decisione definitiva spetta comunque al Governo e alla Prefettura. Quindi, in qualità di consiglieri comunali, chiediamo l’intervento dell’Esercito Italiano per dare ai cittadini udinesi una maggiore garanzia del rispetto dei divieti, infatti la mancanza di senso civico di molte persone ci porta a chiedere il controllo militare, a supporto delle forze dell’ordine, perché abbiamo notato che gli appelli e i decreti fatti non bastano”.

“Abbiamo constatato infatti – aggiungono – il mancato rispetto delle normative prescritte nel decreto governativo relative da parte di numerosi cittadini, italiani e non. La violazione del decreto legge in vigore mette a rischio la salute di tutta la cittadinanza e rischia di vanificare tutto l’impegno profuso dal personale medico e paramedico che si prodiga giornalmente per curare le persone contaminate ed evitare la ulteriore diffusione del virus. Le forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale) impegnate profusamente nei controlli quotidiani alle persone che girano liberamente, necessitano di ulteriore supporto per aumentare i controlli e arginare i contagi. In questi giorni, tra l’altro, sono numerose le città e le regioni italiane che hanno chiesto l’impiego dell’Esercito per i controlli nei propri territori. Chiediamo quindi al prefetto di intercedere presso le autorità ministeriali, dell’Interno e della Difesa, per l’invio sul campo di personale dell’Esercito atto a incrementare i controlli su tutto il territorio comunale, eventualmente estendendo il piano nazionale “Strade Sicure”, in modo da garantire le osservanze a tutti i cittadini con discrezione e senza creare impatti emotivi”.