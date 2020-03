Cafc chiude tutte le case dell’acqua

UDINE – Chiuse tutte le 35 casette dell’Acqua di Cafc, il Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale. La decisione è obbligatoria alla luce delle ultime disposizioni previste dall’ultimo decreto ministeriale datato 22 marzo.

La gestione delle casette dell’acqua non è inclusa tra l’elenco delle attività consentite e non si configura l’operatività tra quelle previste dall’erogazione del servizio idrico (acquedotto Atec 36), per queste ragioni Cafc comunica la chiusura delle casette dell’acqua.