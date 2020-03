Denunciato 6 volte per non essere rimasto a casa: 19enne allontanato da Udine per 1 anno

UDINE – Un diciannovenne italiano residente in un’altra provincia del Fvg, tra il 15 ed il 21 marzo è stato deferito dalla Polizia di Stato e da altre forze dell’ordine per ben sei volte all’autorità giudiziaria per inosservanza del decreto “Io resto a casa”, sempre controllato nel centro di Udine, dove si recava per trascorrere il tempo con gli amici.

Sabato pomeriggio, all’ennesimo controllo in via Leopardi, il giovane è stato accompagnato da una Volante in Questura, dove personale della divisione anticrimine gli ha notificato il foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel comune udinese per 1 anno emesso dal questore.

Il giovane rientra a pieno titolo tra le persone socialmente pericolose che possono essere destinatarie di misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011, in particolare tra “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.