Tecnologia friulana per “gestire” l’emergenza coronavirus

UDINE – Le persone non rispettano le ordinanze ministeriali? Continuano ad affollare i luoghi pubblici? Un aiuto per “contenere” tale fenomeno arriva dalla tecnologia. A proporla è una rete di imprese friulane, la Egm Security, che mette insieme l’esperienza di Md Systems, Eps Eventi e Galileo Informatica, realtà specializzate negli ambiti della sicurezza, dell’organizzazione di eventi e dei sistemi informatici.

Grazie a una serie di applicativi da installare non solo ex novo ma anche sui sistemi di videosorveglianza già esistenti, istituzioni e forze dell’ordine, utilizzando il prodotto di Egm Security, avranno la possibilità di individuare eventuali assembramenti di persone, di identificarle, di misurarne distanza effettiva dalle altre persone e temperature. Un vero e proprio “pacchetto sicurezza” calibrato per le necessità dell’emergenza coronavirus che Egm Security ha intenzione di lanciare su scala nazionale.