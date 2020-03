Sorpresi al parco Ilaria Alpi: 4 giovani denunciati dalla Polizia

UDINE – Nel pomeriggio di venerdì, verso le ore 16, due Volanti della Questura di Udine sono intervenute nei pressi dell’area verde “Ilaria Alpi” dove sostava un gruppo di quattro giovani che, alla vista degli agenti, si dava alla fuga a piedi per eludere il controllo.

I quattro per fuggire sono penetrati all’interno di diversi giardini di condomini e abitazioni private, danneggiandone peraltro le reti di recinzione.

Due sono stati bloccati immediatamente: si tratta di un 30enne albanese arrestato per la violazione di domicilio aggravata e un minore deferito per lo stesso reato in stato di libertà. Gli altri due, cittadini italiani, sono stati rintracciati in serata e deferiti anch’essi in stato di libertà. Tutti e quattro sono stati anche denunciati per inosservanza del decreto ministeriale.