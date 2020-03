Ruba una bici ma cade e viene bloccato dalla Polizia

UDINE – Il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Udine ha tratto in arresto, nella serata di giovedì 19 marzo, un 39enne italiano che aveva rubato una bicicletta a una dipendente delle Poste mentre stava timbrando il cartellino al termine del servizio.

Caduto mentre fuggiva in sella al veicolo, è stato bloccato da una Volante immediatamente giunta sul posto. Lo stesso veniva anche deferito all’autorità giudiziaria per inosservanza delle misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.