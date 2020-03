Confesercenti Udine: da lunedì al via il corso on line per agenti di commercio

UDINE – In tempi di emergenza coronavirus, con gran parte dei professionisti e degli operatori commerciali costretti a restare a casa, l’utilizzo delle nuove tecnologie diventa determinante per informarsi ma soprattutto per formarsi. Lo sa bene Confesercenti Udine che, dopo aver ricevuto il via libera dalla giunta regionale, ha deciso di dare il via a un corso profesionalizzante per diventare agente di commercio. Lunedì 23 marzo, dalle 16 alle 21, si terrà il primo incontro on line. Per avere informazioni è possibile contattare i numeri 800387670 e 328 3761130 o inviare una email a info@confesercentiudine.it.

“In un momento in cui molte attività sono chiuse o funzionano a orario ridotto – afferma il presidente di Confesercenti Udine, Marco Zoratti – riuscire a svolgere questi corsi utilizzando pc, tablet o smartphone attraverso la piattaforma Fad, può risultare non solo comodo, ma anche utile per occupare il tempo e formarsi”.

Il corso per agenti e rappresentanti di commercio è un corso professionalizzante che abilita allo svolgimento dell’attività di promozione di contratti di vendita in nome e per conto di una o più imprese, disciplinato dalla legge 3 maggio 1985 numero 204 e successive modificazioni. L’iscrizione al ruolo di agente di commercio prevede il superamento di un esame, in forma scritta e orale, da tenersi in Camera di Commercio successivamente alla partecipazione al corso. Il percorso di formazione ha una durata di 90 ore, con frequenza obbligatoria del 70%. Tra gli argomenti trattati ci sono nozioni di diritto commerciale e di legislazione tributaria, disciplina legislativa e contrattuale dell’attività di agente di commercio, organizzazione e tecniche di vendita, tutela previdenziale ed assistenziale.