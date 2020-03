In strada senza patente e senza motivo: denuncia e 5 mila euro di multa

UDINE – Oltre ai controlli legati al rispetto delle ordinanze per evitare la diffusione del coronavirus, l’attività delle forze dell’ordine prosegue come al solito. Nei giorni scorsi la Polizia stradale ha pizzicato un cittadino serbo che girava in auto senza la patente di guida e senza un valido motivo. Oltre alla denuncia, è arrivata una multa salata da 5 mila euro e il fermo per 3 mesi dell’auto.

Tutto è successo sulla strada regionale 464 in località Martignacco. Gli agenti hanno notato una Volkswagen Polo proveniente da Udine che alla vista dei poliziotti effettuava manovra di retromarcia e tentava di allontanarsi imboccando una strada sterrata. La pattuglia osservata la brusca deviazione, si poneva all’inseguimento del veicolo che veniva immediatamente raggiunto e fermato. Il conducente, cittadino bosniaco di anni 25, residente a Castions di Strada, esibiva al personale la carta d’identità asserendo che la patente di guida gli era stata ritirata precedentemente e che si stava recando al distributore per fare rifornimento al veicolo.

In seguito a ulteriori accertamenti emergeva come qualche settimana prima, il 20 febbraio, i carabinieri di Latisana avessero contravvenzionato lo stesso automobilista ritirandogli la patente bosniaca in quanto non convertibile e l’ 11 marzo avessero denunciato in quanto inosservante delle disposizioni inerenti la diffusione dell’epidemia del Covid-19. Da qui le sanzioni, con la nuova denuncia, la multa e il fermo amministrativo.