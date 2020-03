Fuori casa senza motivo: denunciate 86 persone

UDINE – Nella giornata di mercoledì 18 marzo le forze dell’ordine hanno controllato 1.439 in provincia di Udine, denunciando 86 persone per inottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale varato per contenere la diffusione del coronavirus.

Passati al setaccio anche 446 esercizi commerciali, con un operatore che è stato denunciato.

Per quanto riguarda l’Arma dei carabinieri, sono state 22 le persone trovate in auto o a piedi senza giustificato motivo a Udine, Tavagnacco, Basiliano, Fagagna, Codroipo, Majano, Tricesimo e Povoletto.